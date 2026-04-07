|
07.04.2026 18:00:40
Crude Oil Gains 3%; Alignment Healthcare Shares Jump
This article Crude Oil Gains 3%; Alignment Healthcare Shares Jump originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,64
|-0,06
|-0,05
|Ölpreis (WTI)
|114,29
|1,88
|1,67
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.