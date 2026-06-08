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08.06.2026 18:11:56
Crude Oil Gains Over 1%; Motorcar Parts Of America Shares Surge After Q4 Earnings
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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