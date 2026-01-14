Ölpreis (Brent)

63,85
USD
-2,67
-2,36 %
14.01.2026 18:41:37

Crude Oil Gains Over 1%; US Retail Sales Rise 0.6% In November

This article Crude Oil Gains Over 1%; US Retail Sales Rise 0.6% In November originally appeared on Benzinga.com.
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 63,85 -1,54 -2,36
Ölpreis (WTI) 59,19 -2,83 -4,56

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich höher -- DAX schließt fester -- US-Börsen gehen stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel in Rot
Der heimische Aktienmarkt kämpfte sich am Donnerstag in die Gewinnzone zurück. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen notierten am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

