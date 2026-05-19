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19.05.2026 18:14:00
Crude oil is going the long way around the world as countries scramble to plug Hormuz supply hole
The near-standstill at the Strait of Hormuz has forced countries to get much-needed energy products via routes that were relatively quiet only a few months ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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