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18.03.2026 17:04:53
Crude Oil Moves Higher; Jabil Shares Slide After Q2 Results
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|114,04
|4,39
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|Ölpreis (WTI)
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