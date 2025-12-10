Ölpreis (WTI)

57,37
USD
-1,09
-1,86 %
Nachrichten
10.12.2025 18:19:55

Crude Oil Moves Lower; Photronics Shares Surge After Q4 Results

This article Crude Oil Moves Lower; Photronics Shares Surge After Q4 Results originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 60,95 -1,57 -2,51
Ölpreis (WTI) 57,37 -1,09 -1,86

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:59 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

