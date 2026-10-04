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04.10.2026 20:20:06
Crude Oil Price in Focus as Saudi Arabia-Houthi, US-Iran, Ukraine-Russia Tensions Escalate
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Rohstoffe in diesem Artikel
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