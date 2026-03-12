|
12.03.2026 11:00:00
Crude Oil Prices Are Still High. Should You Buy Oil Stocks Now?
While crude oil futures have come down off their highs of about $120 per barrel set early Monday, they are still elevated due to the Iran war, which began on Saturday, Feb. 28, when the United States and Israel launched a joint air attack on Iran in an operation dubbed "Operation Epic Fury."On Wednesday night, March 11, at about 9:30 p.m. ET, Brent oil futures are trading at $93.63 per barrel, up 6.6% from Tuesday and up about 31% from their pre-war price of just over $71 per barrel. Brent is the international benchmark. West Texas Intermediary (WTI) crude oil -- the U.S. benchmark -- is trading at $93.79 on Wednesday evening, up 7.5% from Tuesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|100,28
|-1,47
|-1,44
|Ölpreis (WTI)
|95,65
|-0,08
|-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.