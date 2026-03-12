Ölpreis (WTI)

95,65
USD
-0,08
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
12.03.2026 11:00:00

Crude Oil Prices Are Still High. Should You Buy Oil Stocks Now?

While crude oil futures have come down off their highs of about $120 per barrel set early Monday, they are still elevated due to the Iran war, which began on Saturday, Feb. 28, when the United States and Israel launched a joint air attack on Iran in an operation dubbed "Operation Epic Fury."On Wednesday night, March 11, at about 9:30 p.m. ET, Brent oil futures are trading at $93.63 per barrel, up 6.6% from Tuesday and up about 31% from their pre-war price of just over $71 per barrel. Brent is the international benchmark. West Texas Intermediary (WTI) crude oil -- the U.S. benchmark -- is trading at $93.79 on Wednesday evening, up 7.5% from Tuesday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 100,28 -1,47 -1,44
Ölpreis (WTI) 95,65 -0,08 -0,08

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen