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15.09.2026 18:58:32
Crude Oil Rises Sharply; Forgent Power Solutions Shares Jump After Q4 Results
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,14
|-1,61
|-1,48
|Ölpreis (WTI)
|103,29
|-2,54
|-2,40