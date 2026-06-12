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12.06.2026 10:21:44
Crude Oil Slips Below $90—Yet These 4 Tanker Stocks Reach Top-Tier Momentum Zones
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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