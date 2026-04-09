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09.04.2026 19:14:09
Crude Oil Surges 3%; Neogen Shares Fall After Q3 Results
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Rohstoffe in diesem Artikel
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