|
20.04.2026 20:15:55
Crude Oil Surges Over 6%; Investar Holding Shares Gain Following Q1 Earnings
This article Crude Oil Surges Over 6%; Investar Holding Shares Gain Following Q1 Earnings originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|89,61
|5,76
|6,87
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich mit schwachem Wochenstart -- Leichte Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. An den US-Börsen ging es marginal abwärts. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.