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02.11.2026 18:00:32
Crude Oil Tumbles 7%; ISM Manufacturing PMI Rises In October
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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