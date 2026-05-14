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14.05.2026 06:26:09
Cuba has run out of diesel and oil, energy minister says
The minister says the situation in Cuba is "extremely tense", as a US-led blockade of oil to the country causes widespread power cuts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|1,99
|0,02
|0,76
|Ölpreis (Brent)
|107,47
|1,75
|1,66
|Ölpreis (WTI)
|103,43
|2,26
|2,23
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