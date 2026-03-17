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17.03.2026 09:47:28
Cuba hit by island-wide blackout amid Trump oil blockade
The Cuban government said it is probing a "complete disconnection" of the nation's electrical system. It comes as the Trump administration blocks Venezuelan oil shipments to Cuba.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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