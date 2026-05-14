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14.05.2026 11:24:23
Cuba runs out of diesel and fuel oil
Protests erupt as energy minister admits island has ‘absolutely no’ supplies or reservesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|1,99
|0,02
|0,76
|Ölpreis (Brent)
|108,50
|2,78
|2,63
|Ölpreis (WTI)
|104,18
|3,01
|2,98
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