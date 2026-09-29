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29.09.2026 14:14:57
Dangote’s $16bn oil refinery blocked by Kenyan court
Major industrial project aiming to reduce dependence on imported fuel paused over land disputeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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