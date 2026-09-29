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29.09.2026 14:14:57

Dangote’s $16bn oil refinery blocked by Kenyan court

Major industrial project aiming to reduce dependence on imported fuel paused over land disputeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
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