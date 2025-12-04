|Erholung setzt sich fort
|
04.12.2025 16:10:39
Darum bewegen sich die Ölpreise kaum
Unklare Perspektiven für einen Waffenstillstand in der Ukraine und die Spannungen zwischen den USA und Venezuela dominierten das Marktgeschehen. "Hochrangige Verhandlungen zwischen US-amerikanischen und russischen Vertretern haben zu keinem diplomatischen Durchbruch bei der Beendigung des fast vierjährigen Krieges in der Ukraine geführt, sodass die Aussichten auf ein baldiges Ende des Konflikts gering sind", schrieben Analysten von RBC Capital Markets. "Wir würden vor einer übermäßigen Begeisterung für künftige Friedensgespräche warnen, an denen nicht alle relevanten Interessengruppen beteiligt sind."
Tendenziell belastet werden die Ölpreise durch das hohe Rohölangebot. Es spiele keine Rolle, wie stark sich die Nachfrage in Zukunft entwickelt, es gibt einfach ein sehr großes Ölangebot, sagte Saad Rahim, Chefvolkswirt beim Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura, bei einer Veranstaltung der "Financial Times". Das werde die Preise wahrscheinlich weiter drücken.
/jsl/mis
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
Weitere Links:
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|63,21
|-0,16
|-0,25
|Ölpreis (WTI)
|59,62
|-0,05
|-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.