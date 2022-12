Darum erholen sich die Ölpreise von ihren Vortagesverlusten

Die Ölpreise haben am Freitag merklich zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83,43 US-Dollar. Das waren 2,43 Dollar mehr als Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,38 Dollar auf 79,87 Dollar.

Händler begründeten die Kursgewinne am Ölmarkt mit der Reaktion Russlands auf die von den G7-Ländern auferlegte Preisobergrenze für Rohöl-Exporte des Landes. Moskau hatte angekündigt, dass es seine Rohölproduktion im neuen Jahr um 500 000 bis 700 000 Barrel je Tag drosseln könnte. Zudem wurde in den USA am Golf von Mexiko Ölförderanlagen geschlossen. Grund ist die extreme Winterkälte.

SINGAPUR (dpa-AFX)