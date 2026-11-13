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Schwarzes Gold 13.11.2026 16:05:38

Darum geht es für die Ölpreise am Freitag aufwärts

Darum geht es für die Ölpreise am Freitag aufwärts

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Aufschläge vom Vortag angeknüpft.

Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Januar kostete 96,66 US-Dollar. Das waren 0,88 Prozent mehr als am Vortag.

Am Donnerstag hatten Äußerungen des US-Präsidenten die Ölpreise angetrieben. Donald Trump hatte gesagt, die USA könnten auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten. Dies trübte die Aussichten auf einen Durchbruch zur Beendigung des Iran-Kriegs, der die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl erschüttert hat.

Zudem hatte Trump Vizepräsident JD Vance angewiesen, sich eher auf innenpolitische Themen als auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Auch dies versetzte den laufenden Hintertürgesprächen einen Dämpfer und schmälerte die Aussichten auf eine diplomatische Lösung des Krieges. Der Iran hat zudem Gespräche über eine Wiederaufnahme von Atominspektionen vorerst abgelehnt.

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.

Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten - Oman nicht mitgerechnet - nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energieagentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Daten belasteten die Ölpreise nicht.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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