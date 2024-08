Darum legen die Ölpreise deutlich zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 78,59 US-Dollar. Das waren 2,14 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September stieg um 2,33 Dollar auf 75,56 Dollar.

Die Ölpreisen profitierten von der insgesamt wieder gewachsenen Zuversicht an den Finanzmärkten. An den Märkten setzte sich die Einschätzung durch, dass der jüngste Pessimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA übertrieben gewesen ist. Händler sprachen zudem von einer Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten.

Zudem sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Der Rückgang war zudem stärker als erwartet. Die Rohöllagerbestände sind damit den sechsten Monat in Folge gesunken.

Am Ölmarkt haben die Anleger vor allem die Entwicklung im Nahen Osten im Blick. In der Region droht ein weiterer Krieg auszubrechen, was die Preise tendenziell stützt. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel ist groß. Zuletzt hatte US-Außenminister Antony Blinken mit eindringlichen Worten vor einer Zuspitzung der Lage gewarnt.

Seit Dienstag erholen sich die Preise. Zuvor waren die sie auf Talfahrt gegangen hatten am Montag den tiefsten Stand seit sieben Monaten erreicht. In den vergangenen Handelstagen hatten Nachfragesorgen nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA und China die Ölpreise belastet.

