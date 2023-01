Darum legen die Ölpreise etwas zu

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 79,30 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 74,25 Dollar. Damit konnten sich die Ölpreise etwas von den deutlichen Verlusten der ersten Handelstage des neuen Jahres erholen.

Seit Jahresbeginn hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als sieben Prozent verbilligt. Unter anderem haben schwache Konjunkturdaten aus China die Ölpreise belastet, da sie die Sorge einer schwächeren Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schürten.

Marktbeobachter verwiesen zudem auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese habe die Erholung der Ölpreise vor dem Wochenende gebremst. Wie aus Daten der US-Regierung vom Vortag hervorgeht, waren die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um 1,7 Millionen Barrel auf 420,6 Millionen Barrel gestiegen. Höhere Lagerbestände an Rohöl in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

SINGAPUR (dpa-AFX)