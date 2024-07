Darum legen die Ölpreise leicht zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch leicht zugelegt.

Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 86,65 US-Dollar und damit 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um 38 Cent auf 83,19 Dollar.

Die Erdölpreise bewegen sich damit etwas unterhalb ihres am Vortag markierten zweimonatigen Höchststands. Auftrieb gab es zuletzt von Lagerdaten aus den USA. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen kräftigen Zuwachs der Rohölbestände mitgeteilt. Am Mittwochnachmittag folgen die wöchentlichen Zahlen der Regierung.

Zusätzliche Unterstützung erhalten die Ölpreise von der zuletzt meist guten Stimmung an den Aktienmärkten. Hinzu kommen die vielen geopolitischen Spannungen, die am Erdölmarkt erhöhte Risikoaufschläge hervorrufen.

