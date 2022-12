Darum legen die Ölpreise weiter zu

Nach deutlichen Kursgewinne in den vergangenen drei Handelstagen ging es mit den Notierungen im Mittagshandel aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 83,02 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 77,57 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben Fortschritte bei den Reparaturarbeiten an einer wichtigen Ölpipeline in den USA den Anstieg der Ölpreisen gebremst. Zuletzt war bekannt geworden, dass ein Teil der US-Ölpipeline Keystone wieder in Betrieb genommen wurde. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

Am Markt wurde aber auch auf die jüngste Kursentwicklung des US-Dollar verwiesen. Am Devisenmarkt konnte der Dollar im Handel mit anderen Währungen führender Industriestaaten zulegen. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke der amerikanischen Währung den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)