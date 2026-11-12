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Iran-Krieg 12.11.2026 10:12:38

Darum legen die Ölpreise wieder ein wenig zu - Zuletzt stark gefallen

Darum legen die Ölpreise wieder ein wenig zu - Zuletzt stark gefallen

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 92,94 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 0,2 Prozent.

Die Erwartung einer diplomatische Lösung des Iran-Kriegs ist zuletzt wieder etwas gesunken. Der Iran werde "kein einziges Atom" an angereichertem Nuklearmaterial aus dem Land entfernen, sagte Mohsen Rezaee, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem Gespräch mit Al Mayadeen. Dies ist eine der Hauptforderungen der USA bei den Verhandlungen.

Der globale Referenzindex ist in diesem Jahr um mehr als 50 Prozent gestiegen. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung hat die Ölpreise jedoch seit Anfang November deutlich belastet, auch wenn sich die Preise an den vergangenen Tagen stabilisierten. Zudem nahmen die Energieexporte aus dem Persischen Golf zu.

Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, teilte der OPEC mit, dass seine Produktion im Oktober um 26 Prozent auf eines der höchsten Monatsniveaus seit Jahren gestiegen sei. Auch der Irak gab bekannt, dass er seine Förderung auf ein neues Kriegshoch gesteigert habe.

Der Produktionsanstieg verdeutlicht den Erfolg der Saudis und anderer Exporteure aus dem Nahen Osten bei der Wiederherstellung der Lieferströme trotz des ungelösten Konflikts. Das gestiegene Angebot macht sich auf den Märkten zu einer Zeit bemerkbar, in der der Verbrauch weiterhin gedämpft ist. Laut Händlern sind an den physischen Märkten erste Anzeichen eines Überschusses erkennbar.

/jsl/la/mis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: Georgi Roshkov / Shutterstock.com

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