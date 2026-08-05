Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 2,23 Prozent auf 4.168,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.077,67 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 3,70 Prozent auf 61,74 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 59,54 US-Dollar.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.751,00 US-Dollar am Vortag auf 1.781,00 US-Dollar nach oben (+1,71Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 10:06 Uhr steigt der Palladiumpreis um 2,28 Prozent auf 1.390,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.359,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,86 Prozent auf 80,04 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 79,36 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,18 Prozent auf 75,91 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 75,77 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 09:00 Uhr notiert der Baumwolle -4,47 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 09:12 Uhr zieht der Haferpreis um 2,80 Prozent auf 3,21 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,13 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,57 Prozent auf 4,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,42 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,55 Prozent auf 308,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 310,60 US-Dollar.

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,60 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,68 US-Dollar).

Nach 15,63 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Mittwochvormittag um 8,77 Prozent auf 17,00 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -1,06 Prozent auf 98,54 US-Dollar, nach 99,59 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 115,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,04 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,90 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at