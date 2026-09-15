|
15.09.2026 21:55:46
Data Center’s Spill of 5,000 Gallons of Diesel Forces N.J. River Cleanup
The fuel poured from a storage tank at a large data center in Secaucus, N.J., into a tributary of the Hackensack River.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,44
|0,01
|0,29