DAX deutlich im Minus: Europas Börsen rutschen erneut ab - Ölpreis steigt

Eine Fülle von Sorgen zehrt an den Nerven der Anleger: Der Krieg in der Ukraine treibt die Rohstoffpreise, wodurch ein Inflationsschub bei gleichzeitiger Abkühlung der Konjunktur droht. Dazu gesellen sich enttäuschende Firmenbilanzen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstag jeweils 2,2 Prozent auf 14.149 beziehungsweise 3838 Punkte.