|
18.12.2025 12:00:00
Dax erst auf halber Strecke?: Warum Gold bald fünfstellig notieren könnte
Was bringt das kommende Börsenjahr? ntv-Börsenexperte Raimund Brichta ist überzeugt: Der Dax könnte deutlich steigen. Eine zentrale Rolle spielen in dieser Folge auch Gold und Silber. Wieso? Das erklärt er in der neuen Folge des Podcasts "Brichta und Bell".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 334,64
|-4,32
|-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.