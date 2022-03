DAX im Sinkflug: Nervöser Handel an den Börsen - Öl vor Opec+ über 110 Dollar

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt an den Börsen immer tiefere Spuren. An den Aktienmärkten ging es am Mittwoch aus Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland hin und her. Drohende Lieferausfälle trieben die Preise im Rohstoffsektor, während die Flucht aus russischen Vermögenswerten anhielt.