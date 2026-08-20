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20.08.2026 06:00:28
Demand for tankers soars as Gulf oil producers search for ways to export cargoes
Oil-exporting countries looking to secure their own fleets are driving prices, particularly for readily available vesselsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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