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04.11.2026 03:00:58
Democrats Score Early Senate Wins in Georgia, North Carolina and Virginia as Trump Signals No Immediate Iran Strike, Oil Tops $96
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,89
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|Ölpreis (WTI)
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