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28.10.2026 09:00:00

Der Diesel wird weltweit immer knapper - und nichts deutet auf eine Entspannung hin

Acht Prozent der weltweiten Kapazitäten fehlen derzeit. Was nach nicht besonders viel klingt, wirkt sich dramatisch aus. Mit noch kritischeren Engpässen ist zu rechnenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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