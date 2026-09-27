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27.09.2026 06:00:00

Der steinige Weg der Autoindustrie vom Öl zum Strom

Der hohe Spritpreis befeuert den Umstieg auf E-Mobilität. Auf diesem Feld tummeln sich immer mehr Player aus China. Die Autoindustrie und ihre Zulieferer bringt das mächtig ins Schleudern. Aber es öffnen sich auch neue ChancenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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