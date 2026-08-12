Ölpreis (Brent)

87,05
USD
-1,93
-2,17 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Straße von Hormus 12.08.2026 15:54:39

Deshalb bewegen sich die Ölpreise am Mittwoch nach unten

Deshalb bewegen sich die Ölpreise am Mittwoch nach unten

Die Ölpreise haben am Mittwoch den jüngsten Anstieg vorerst gestoppt.

Nachdem der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober im frühen Handel noch knapp über 90 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gestiegen war, gab die Notierung ihre Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. Zuletzt kostete Rohöl aus der Nordsee mit 88,37 Dollar etwa ein halbes Prozent weniger als am Vortag.

Mit der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) haben zwei für den Markt wichtige Institutionen ihre Prognosen für die Nachfrage nach Rohöl gesenkt. Die IEA geht in ihrem Monatsbericht für August davon aus, dass die Nachfrage wegen der Folgen des Iran-Kriegs um durchschnittlich 1,6 Millionen Barrel pro Tag sinken dürfte und damit um rund eine halbe Million mehr als bisher gedacht.

Die Opec rechnet zwar weiter mit einem Wachstum der Nachfrage. Das Ölkartell geht im Monatsbericht für August aber davon aus, dass die Nachfrage in diesem Jahr nur noch um 580.000 Barrel pro Tag steigen dürfte. Im vorangegangenen Monatsbericht hatte das Kartell noch einen Anstieg der globalen Nachfrage um durchschnittlich 780.000 Barrel pro Tag erwartet.

Am Ölmarkt bleibt die weitere Entwicklung im Nahen Osten das bestimmende Thema. Seit Beginn der Woche ist Rohöl der Sorte Brent um mehr als vier Dollar je Barrel teurer geworden. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Straße von Hormus bleiben somit gestört.

Der jüngste Anstieg der Ölpreise mache deutlich, dass die Märkte mit Blick auf eine Einigung im Iran-Krieg skeptisch seien, heißt es in einem Kommentar von Rohstoffanalysten der Commonwealth Bank of Australia. Gleichzeitig greifen Industriestaaten weiter auf ihre Ölreserven zurück. "Der Abbau der weltweiten Lagerbestände drohe den Preis für Öl der Sorte Brent in Richtung der Marke von 100 Dollar pro Barrel zu treiben", schreiben die Experten.

/jkr/jsl/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Wells-Fargo-Stratege sieht Gold als wichtigen Baustein gegen Währungsentwertung
Keine schnelle Lösung in Sicht: Trump gibt sich im Iran-Konflikt gelassen
Goldpreis: Hochspannung wegen Inflationsdaten und Charttechnik
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: huyangshu / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,PhotoStock10 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 87,05 -1,93 -2,17
Ölpreis (WTI) 81,25 -2,02 -2,43

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen