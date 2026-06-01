USA-Iran-Konflikt 01.06.2026 16:25:00

Deshalb geht es für die Ölpreise nach oben

Deshalb geht es für die Ölpreise nach oben

Die Ölpreise haben Montag deutlich zugelegt.

Der Iran will einem Bericht zufolge die Verhandlungen mit den USA auf Eis legen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August stieg auf 97,22-Dollar. Das waren 6,69 Prozent mehr als am Freitag.

Der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen, berichtet die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Erklärung. Der Iran und die "Achse des Widerstands" hätten die vollständige Sperrung der Straße von Hormus und der Straße von Bab al Mandab am Horn von Afrika auf ihre Agenda gesetzt. Das iranische Verhandlungsteam werde "Gespräche und den Austausch von Dokumenten über Vermittler" aussetzen, hieß es von Tasnim.

Die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts war bereits vor der Nachricht gesunken. Im Iran-Krieg kommt es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag. "Weder der Iran noch die USA kapitulieren oder weichen bei ihren roten Linien für ein Abkommen zurück", sagte Hamzeh Al Gaaod, Experte für die Region Nahost und Nordafrika, der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Ölpreise dürften sich demnach weiter in einem "Statement-Zyklus" bewegen und je nach neuen Schlagzeilen zwischen Optimismus und Vorsicht schwanken.

/jsl/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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