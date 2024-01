Deshalb zeigen die Ölpreise weiterhin Erholungstendenzen

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 77,83 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 28 Cent auf 72,52 Dollar.

Bereits am Dienstag hatten die Ölpreise einen Teil ihrer Verluste vom Wochenstart wettgemacht. Aktuell profitiert der Ölmarkt von der Aussicht auf eine Verknappung des Angebots. So war am Vorabend bekannt geworden, dass der US-Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Der offizielle Bericht des US-Energieministeriums wird im weiteren Handelsverlauf erwartet.

Zudem unternahmen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen einen ihrer bisher größten Angriffe auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Nun besteht die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in Gaza auf andere Länder der Region. Dies könnte die weltweite Versorgung mit Rohöl gefährden.

SINGAPUR (dpa-AFX)