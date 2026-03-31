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31.03.2026 13:00:00
Despite Getting A War-Fueled Boost from Higher Oil Prices, This Top ETF Just Cut its Exposure to Energy Stocks
The war has fueled a massive spike in crude oil prices. Brent, the global benchmark price, has surged 70% this year, topping $100 a barrel. That rally has driven up most energy stocks. The rally in oil stocks has benefited the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), which had a high energy allocation at the start of this year. The top dividend ETF has gained over 10%, significantly outpacing the S&P 500's decline of more than 5%. However, despite getting an oil-fueled boost this year, the fund recently cut its exposure to energy stocks. Here's a look at why it made that move. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|116,50
|2,11
|1,84
|Ölpreis (WTI)
|103,12
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