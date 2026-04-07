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07.04.2026 17:15:35
Despite High Oil Prices and Volatile Stocks, Companies See Openings for Deals
Bankers say companies are braving higher oil prices and whipsawing stock prices to seize on the willingness of federal antitrust enforcers to approve mergers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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