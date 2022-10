Deutsche Gas-Kommission empfiehlt zur Entlastung der Gas-Kunden Einmahlzahlung und Kompensationsmodell

Laut Spiegel will die Expertenkommission ein zweistufiges Modell für Privatkunden und klein- und mittelständische Unternehmen vorschlagen. Demnach soll der Staat in einem ersten Schritt im Dezember "einmalig die jeweilige Abschlagszahlung aller Gas -Standardlastprofil-Kunden und Fernwärmekunden" übernehmen, heißt es laut Spiegel in einem Ergebnispapier aus der Nacht und aus der Kommission. Die Kommission will ihren Bericht um 9 Uhr an die Bundesregierung übergeben und um 10:30 Uhr der Öffentlichkeit vorstellen.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage, es liege noch keine finaler Bericht vor und daher könne sie den Bericht des Spiegel nicht bestätigen.

Laut Spiegel sollen die Versorger im Dezember auf die Erhebung der Abschlagszahlung verzichten und bekommen diese Summe vom Bund spätestens zum 1. Dezember erstattet. Auf diese Weise wolle man auch die hohen, zu erwartenden Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2023 "teilkompensieren", so der Bericht. Der Staat würde auf diese Weise praktisch für einen Monat die vertraglichen Pflichten aus den Gasverträgen der Kunden übernehmen.

In einer zweiten Stufe soll demnach dann im Frühjahr ein sogenanntes Kompensationsmodell eingeführt werden, was zahlungstechnisch auf die Schnelle von den Versorgern nicht hätte umgesetzt werden können. Laut Spiegel würde ein Teil der Gasrechnung zu einem subventionierten Preis bezahlt, der Rest zu den dann geltenden, hohen Gaspreisen. In dem Bericht heißt es weiter, dass in dem vorliegenden Papier die Zahlen noch nicht final festgelegt seien. Spiegel zitiert aus der Kommission am Morgen, man werde einen fixen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde für Privat- und Gewerbekunden vorschlagen. Für die Industrie sei ein noch festzulegender Prozentsatz der Kilowattstunden zu einem fixen Preis von 7 Cent vorgesehen. Die Berechnungsgrundlage sei hier der Marktpreis ohne Netzentgelte, Steuern und andere Posten.

Die 21-köpfige Gas-Kommission wird geleitet von der Wirtschaftsweisen Monika Grimm, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis, und von Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

