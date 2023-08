Deutsche Speicher gut gefüllt: Gaspreis steigt - Streik bei größtem LNG-Exporteur möglich

In Australien ist ein Streik bei Erdgaseinrichtungen denkbar. Da das Land der größte LNG-Exporteur ist, wären die Folgen weltweit spürbar. In den vergangenen Tagen ziehen die Preise deswegen bereits an. Allerdings sind die deutschen Speicher schon erheblich voller als vor einem Jahr. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel