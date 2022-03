Deutsche Wirtschaftsweise Grimm kritisiert Senkung der Energiesteuer auf Sprit

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die von der Ampel-Koalition geplante Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe kritisiert. Die Maßnahme falle angesichts von Klimaschutzbemühungen aus der Zeit und sei kontraproduktiv. Wichtiger seien Anreize zum Energiesparen, sagte Grimm im Deutschlandfunk. Die Maßnahmen des neuen Entlastungspakets hält sie allerdings größtenteils für richtig, denn es gelte die Menschen mit niedrigem Einkommen zu entlasten. Die Aufnahme zusätzlicher Schulden sei aktuell nicht problematisch. Die Bundesregierung müsse aber dennoch gut haushalten.

SPD, Grüne und FDP haben am Donnerstag wegen der anhaltend hohen Energiepreise beschlossen, die Steuer auf Kraftsteuer befristet für drei Monate zu senken, einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen einmalig 300 Euro zahlen und pro Kind einmalig einen Familienbonus von 100 Euro zu gewähren. Grimm schätzt, dass das neue Maßnahmenpaket zusammen mit dem ersten Paket vom Februar insgesamt rund 30 Milliarden Euro kostet.

Die Senkung der Kraftsteuer falle "ziemlich aus der Zeit, weil wir sollten ja jetzt Maßnahmen vorantreiben, die den Klimaschutz nicht konterkarieren", sagte Grimm. "Und vor allen Dingen im Zuge der Diskussionen rund um den Ukraine-Krieg ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass es zu einem Lieferstopp von russischen Energieträgern kommt, und dann würden fossile Energieträger extrem knapp werden."

Generell sei es so, dass jetzt Entlastungen angezeigt seien. Dennoch würden die Löhne in absehbarer Zeit steigen, da es bei den Realeinkommen zu signifikanten Verlusten wegen der sehr lange andauernden Preissteigerungen gekommen sei. "Die werden in den Lohnverhandlungen jetzt kompensiert werden in der nahen Zukunft, und das heißt, das Entlastungspaket ist jetzt angezeigt, aber wenn dann die Löhne sich angepasst haben, sieht diese Lage auch anders aus", sagte Grimm.

March 25, 2022 04:14 ET (08:14 GMT)