Deutschland: Klimaökonom kritisiert Mehrwertsteuersenkung auf Gas

BERLIN (dpa-AFX) - Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), Ottmar Edenhofer, hat die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas als nicht zielführend bezeichnet. "Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas ist der falsche Weg, weil damit der Gaspreis abgesenkt wird und damit die dringend notwendige Einsparung von Gas konterkariert wird", sagte Edenhofer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Vor allem Menschen mit kleinen Einkommen müssten von hohen Gaspreisen entlastet werden. "Sehr viel sinnvoller sind Direktzahlungen", sagte Edenhofer. Die Bundesregierung sollte jetzt einen Kanal aufbauen, um eine Direktzahlung an Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Denn so etwas gebe bisher in Deutschland noch nicht./hgo/DP/mis