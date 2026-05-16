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16.05.2026 20:15:00
Devon Energy vs. Chevron: Here's the Better Oil Stock to Own Right Now
The geopolitical conflict in the Middle East is headline-grabbing news. The energy market disruption caused by this event has pushed oil prices materially higher. That's good news for energy companies, but investors need to step back and make an honest assessment of their goals before buying an energy stock. Here's why Devon Energy (NYSE: DVN) could be a better energy stock to own right now. And why long-term investors may actually prefer Chevron (NYSE: CVX).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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