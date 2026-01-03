|Tops & Flops
|
03.01.2026 23:47:00
Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Dezember 2025:
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 010,39
|14,89
|0,50
|Baumwolle
|0,64
|-0,40
|Bleipreis
|1 968,00
|6,00
|0,31
|CO2 European Emission Allowances
|25,15
|-0,35
|-1,37
|Dieselpreis Benzin
|1,65
|0,03
|1,98
|EEX Kohle Year Future
|85,50
|0,00
|0,00
|EEX Strompreis Phelix DE
|88,08
|0,63
|0,72
|Eisenerzpreis
|104,81
|-0,59
|-0,56
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,62
|-0,07
|-1,84
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 330,49
|15,40
|0,36
|Haferpreis
|2,98
|-0,05
|-1,49
|Heizölpreis
|56,00
|-
|Holzpreis
|534,00
|-4,50
|-0,84
|Kaffeepreis
|3,57
|0,09
|2,54
|Kakaopreis
|4 248,00
|-111,00
|-2,55
|Kohlepreis
|98,00
|1,10
|1,14
|Kupferpreis
|12 571,00
|67,00
|0,54
|Lebendrindpreis
|2,36
|0,04
|1,80
|Mageres Schwein Preis
|0,84
|-0,01
|-1,23
|Maispreis
|4,37
|-0,03
|-0,74
|Mastrindpreis
|3,56
|0,06
|1,74
|Milchpreis
|15,10
|-0,12
|-0,79
|Naphthapreis (European)
|488,03
|-16,91
|-3,35
|Nickelpreis
|16 765,00
|280,00
|1,70
|Orangensaftpreis
|2,02
|-0,08
|-4,00
|Palladiumpreis
|1 645,00
|32,00
|1,98
|Palmölpreis
|3 954,00
|-44,00
|-1,10
|Platinpreis
|2 155,00
|100,50
|4,89
|Rapspreis
|451,75
|-1,50
|-0,33
|Reispreis
|9,41
|-0,19
|-1,98
|Silberpreis
|72,67
|1,37
|1,92
|Sojabohnenmehlpreis
|291,00
|-3,50
|-1,19
|Sojabohnenpreis
|10,30
|-0,01
|-0,07
|Sojabohnenölpreis
|0,49
|0,01
|1,66
|Super Benzin
|1,70
|0,03
|1,86
|Uranpreis
|70,05
|-0,65
|-0,93
|Weizenpreis
|189,25
|-0,50
|-0,26
|Zinkpreis
|3 106,00
|42,50
|1,39
|Zinnpreis
|42 050,00
|1 150,00
|2,81
|Zuckerpreis
|0,15
|-2,34
|Ölpreis (Brent)
|60,80
|-0,11
|-0,18
|Ölpreis (WTI)
|57,32
|-0,10
|-0,17
