Naphthapreis (European)

488,03
USD
-16,90
-3,35 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Tops & Flops 03.01.2026 23:47:00

Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im Dezember 2025 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im Dezember 2025:

Weitere Links:

Hier geht es zu den Kursen von Goldmünzen
Alle Nachrichten zu Rohstoffen
Realtime-Rohstoff-Kurse
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: somartin / Shutterstock.com,adirekjob / Shutterstock.com,cherezoff / Shutterstock.com,Trong Nguyen / Shutterstock.com

×

    Newssuche

    GO

    Rohstoffe in diesem Artikel

    Aluminiumpreis 3 010,39 14,89 0,50
    Baumwolle 0,64 -0,40
    Bleipreis 1 968,00 6,00 0,31
    CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
    Dieselpreis Benzin 1,65 0,03 1,98
    EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
    EEX Strompreis Phelix DE 88,08 0,63 0,72
    Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
    Erdgaspreis - Natural Gas 3,62 -0,07 -1,84
    Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
    Goldpreis 4 330,49 15,40 0,36
    Haferpreis 2,98 -0,05 -1,49
    Heizölpreis 56,00 -
    Holzpreis 534,00 -4,50 -0,84
    Kaffeepreis 3,57 0,09 2,54
    Kakaopreis 4 248,00 -111,00 -2,55
    Kohlepreis 98,00 1,10 1,14
    Kupferpreis 12 571,00 67,00 0,54
    Lebendrindpreis 2,36 0,04 1,80
    Mageres Schwein Preis 0,84 -0,01 -1,23
    Maispreis 4,37 -0,03 -0,74
    Mastrindpreis 3,56 0,06 1,74
    Milchpreis 15,10 -0,12 -0,79
    Naphthapreis (European) 488,03 -16,91 -3,35
    Nickelpreis 16 765,00 280,00 1,70
    Orangensaftpreis 2,02 -0,08 -4,00
    Palladiumpreis 1 645,00 32,00 1,98
    Palmölpreis 3 954,00 -44,00 -1,10
    Platinpreis 2 155,00 100,50 4,89
    Rapspreis 451,75 -1,50 -0,33
    Reispreis 9,41 -0,19 -1,98
    Silberpreis 72,67 1,37 1,92
    Sojabohnenmehlpreis 291,00 -3,50 -1,19
    Sojabohnenpreis 10,30 -0,01 -0,07
    Sojabohnenölpreis 0,49 0,01 1,66
    Super Benzin 1,70 0,03 1,86
    Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
    Weizenpreis 189,25 -0,50 -0,26
    Zinkpreis 3 106,00 42,50 1,39
    Zinnpreis 42 050,00 1 150,00 2,81
    Zuckerpreis 0,15 -2,34
    Ölpreis (Brent) 60,80 -0,11 -0,18
    Ölpreis (WTI) 57,32 -0,10 -0,17

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
    04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
    03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
    Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen