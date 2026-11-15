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15.11.2026 19:27:27
Diamondback nears $5bn deal to expand drilling in oil-rich Permian Basin
Acquisition would be latest in the heartland of the US shale boom amid volatile energy prices caused by Iran warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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