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08.04.2026 06:20:28
Dickes Plus an den Börsen: Waffenruhe im Iran lässt Ölpreis abstürzen - Dax jubiliert
An den Märkten sorgt die Einigung auf einen Waffenstillstand im Iran für Erleichterung: Die Kurse schießen nach oben, während der Ölpreis deutlich abrutscht. Doch an den Tankstellen könnte sich das noch nicht so schnell niederschlagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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