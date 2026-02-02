|
02.02.2026 16:44:05
Did President Donald Trump Just Pour Cold Water on the Gold and Silver Trade With His Nomination of Kevin Warsh as Next Fed Chair?
After months of market speculation, President Donald Trump finally announced Kevin Warsh as his nominee to serve as the next chair of the Federal Reserve. Many market watchers, who were concerned that Trump's next pick to lead the Fed may be too prone to influence from the 47th President, view Warsh as a safer choice than other alternative candidates previously discussed. Official White House Photo by Tia Dufour.Warsh became the youngest member ever to serve on the Fed's board of governors in 2006, serving until 2011. Warsh has also worked with legendary investor Stanley Druckenmiller, another reason the market is likely to have faith in his qualifications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 678,76
|-186,59
|-3,84
|Silberpreis
|79,11
|-5,59
|-6,60
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.