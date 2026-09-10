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10.09.2026 09:50:44
"Die Inflation ist zurück": Benzin, Diesel und Heizöl machen Alltag deutlich teurer
Das Statistische Bundesamt bestätigt seine Schätzung: Teure Kraftstoffe bringen die Inflation mit Wucht nach Deutschland zurück. Die Prognose des Ifo-Instituts ist düster. Es erwartet für das kommende Jahr höhere Preissteigerungen als bisher. Der Lichtblick: die Strompreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,35
|0,01
|0,26
|Heizölpreis
|133,67
|6,87
|5,42
|Super Benzin
|2,28
|0,01
|0,22
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